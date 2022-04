Christelle HAPPY-TCHIAKO

Après un master 1 en gestion des entreprises à Université de Poitiers, j'ai décidé de me spécialiser en Entrepreneuriat afin de comprendre les mécanismes inhérents à la création d'entreprise ou reprise d'entreprise.

Lors de cette formation de Master 2 Finance, j'ai travaillé conjointement avec 2 autres collègues sur un projet de création d'une usine de fabrication de céréales infantiles au Cameroun.



Je suis une personne de nature très ouverte, curieuse et très polyvalente. De plus je sais m'adapter facilement à toutes les conditions de travail et j'aime relever les défis.

mon tempérament entrepreneur me permet de pourvoir gérer des projets de grande envergure.



A l'issue d'un stage de longue durée au sein de BNP PARIAS en tant qu'analyste risques, j'a pu valider mon Master 2.



Actuellement je travaille au pôle acceptation de la banque postale financement , filiale de la banque postale et spécialisée dans le crédit à la consommation.



Mes compétences :

Aimant le travail en équipe

Aime le travail bien fait

autonome

Création

Création et gestion d'entreprise

Finance

Finance Management

Force de proposition

Gestion d'entreprise

Management

Marketing

Rigoureuse

travail en équipe