Christelle HAUSER

Au travers des différentes missions qui m'ont été confiées, j'ai pu

développer de réelles compétences en tant que responsable de boutique dans l'univers du prêt à porter moyen haut de gamme.

2015 mai : IRO : Directrice du Corner des Galeries Lafayette Hausmann

2014-2011 : BEL AIR : responsable de la boutique de Boulogne-Billancourt

 Développement du Chiffre d’affaires :

 Accueil de la clientèle et vente accompagnée

 Accroissement du panier moyen, de l’indice de vente et du taux de transformation

 Suivi et analyse de tous les indicateurs commerciaux et reporting auprès de la Direction

 Gestion de la relation clients : ciblage, fidélisation et traitement des litiges

 Gestion de la boutique et du personnel de vente :

 Tenue de la boutique et respect du merchandising exigé par la Direction

 Management : encadrement, formation et dynamisation des équipes de vente dans le respect des codes et valeurs de la marque Bel Air

 Transmission du respect de l’enseigne et de la sensibilisation produits auprès des conseillères de vente

 Développement et priorisation du service et de la fidélisation de la clientèle

 Administration des stocks : suivi, réassort et inventaire physiques et théoriques











Ma double formation en communication et journalisme, me permet de contrôler les différents aspects

du service clients De surcroît, j’ai été amenée dans mes fonctions à mettre en place des

opérations événementielles variées (conférence de presse, séminaire,

réunion annuelle, team building…). Celles-ci m’ont permis de mettre à profit mon sens de l’écoute, de l’anticipation, de la rigueur et de l’organisation. Ces compétences sont une valeur ajoutée dans l'organisation d'événements sur le lieu de vente.





Mes compétences :

Rédaction

Management des ventes

Négociation commerciale

Communication interne

Communication externe

Management

Administration des ventes

Vente directe