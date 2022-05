Romain Lambert

Bonjour & bienvenue sur mon profil.



Nous sommes pionnier dans la gestion d’accueil téléphonique externalisée depuis 1985 et répondons aux appels sur la plage horaire de 7h à 21h du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 18h.



Aujourd’hui nous gérons l’accueil téléphonique de plus de 1000 clients en France.



Vous souhaitez vous concentrer sur votre coeur de métier?



Nous pouvons prendre tous vos appels en répondant en votre nom pour:



- Prendre vos messages qui seront transmis en temps réel par mail ou sms

- Transférer vos appels ou filtrer quand vous le souhaitez

- Filtrer vos appels

- Gérer vosrendez vous qui seront mis en temps réel sur votre agenda,

- Ou bien d’autres services plus personnalisés….



