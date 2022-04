Christelle HENNEQUIN

MON PROFIL COMMERCIAL



COMPETENCES :

- Management de commerciaux & promoteurs

- Recrutement & formation aux techniques de ventes

- Mise en place et suivi des objectifs commerciaux

- Gestion des indicateurs commerciaux

- Gestion des budgets fdv

- Organisation & animation de réunions

- Organisation des challenges commerciaux

- Analyse et stratégie Merchandising

- Analyse Nielsen

- Création de supports de vente



***********************************************************************************



Captivée par l'économie, les stratégies commerciales et les négociations, je me suis naturellement tournée vers les métiers de la fonction commerciale, et plus particulièrement en industrie agro-alimentaire.

Après plusieurs expériences sur le terrain, puis un poste support aux équipes FDV, je prends désormais plaisir dans l'aventure managériale au sein du circuit RHF.



MON CONTACT:

Envie d'échanger ensemble sur notre parcours? Nous avons travaillé ensemble par le passé?

N'hésitez pas à me contacter



Au plaisir d'un futur échange!



Christelle



Mes compétences :

Anglais commercial

Nielsen Online

Techniques de ventes et négociation

Développement commercial

Management