Marc FAVRE

Fort d'une expérience professionnelle diversifiée et très responsabilisante dans le secteur du petit-électroménager qui relève à la fois du domaine du Marketing (Chef de produits / Analyste Marketing / Gestionnaire d'assortiment), du domaine du Commerce (Acheteur, Chef de zone France et Export) ainsi que du domaine du Management (chef d'entreprise - jusqu'à 4 salarié(e)s et gestionnaire d'un centre de profits), j'ai le sens des objectifs, je suis orienté clients et je suis très analytique. Enfin, j'aime travailler en équipe dans des configurations projet.



Je suis désormais en quête de nouveaux challenges. En conséquent, je cherche un poste qui saura allier Marketing, Commerce, Analyses et Management (Exemple : Chef de produit, Category Manager, Compte clé/Key Account Manager ou encore Responsable de Business Unit).



Mes compétences :

Vente

Communication

Marketing

Négociation

Gestion budgétaire

Management