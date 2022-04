Christelle HERVIEUX

Breizh & Co a pour vocation de proposer des solutions efficaces et sur-mesure aux entreprises pour :

• Accroître le chiffre d’affaires,

• Renforcer la communication entre l’entreprise et ses clients prospects ou acquis,

• Fidéliser la clientèle



Breizh & Co est une agence de conseil en communication et marketing.

Nous nous adressons principalement aux sociétés qui souhaitent mettre en place une démarche en termes de communication. Bien souvent c’est une étape difficile à franchir. Quels moyens déployer pour attirer le public ? Que choisir pour le développement commercial de mes produits ? A quel moment communiquer ?



Alors pourquoi ne pas commencer par une rencontre pour en parler ? Tout bien réfléchi, cela n’engage à rien !



Mes compétences :

Conseil

Communication

E-marketing

Fidélisation client

Graphisme

Audit

Développement commercial