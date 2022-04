Christelle HOBBE

Mes domaines de compétences:

- environnement: système de management environnemental, Réglementation ICPE, analyse environnementale, veille réglementaire, connaissance de milieux et gestion des pollutions, gestion des déchets

- sécurité: document unique d'évaluation des risques, risques chimiques, REACH, système de management de la sécurité, atmosphère explosive (ATEX), plan de prévention, analyse d'accidents

- qualité: système de management de la qualité

- management: gestion de projet, gestion de crise,animation de réunions, sensibilisation, organisation et gestion d'un système de management, mise en place et suivi de plan d'actions, reporting des indicateurs, audit

- droit de l'environnement

- Outils QSE: AMDEC, analyse de risques (APR, ADR), PDCA, MRP

- Autres: HQE, Développement durable, éco-conception, comptabilité, finance, marketing



Mes compétences :

Amélioration Continue

Audit

Audit interne

Bilan Carbone

Déchets

Document Unique

Environnement

Gestion de crise

Gestion des déchets

Hygiène

ICPE

Multi sites

Normes iso

Qualité

Risques Chimiques

Santé

Sécurité

Sensibilisation

Tableau de bord