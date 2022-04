Christelle HOUDET

Après avoir travaillé pour la société LIDL pendant 16 ans en tant que responsable de magasin, j'ai été licencié en avril 2011. Suite à ce licenciement j'ai décidé de me réorienter professionnellement. Pour cela j'ai effectué une formation à la CCI de Cholet de Novembre 2010 à Juillet 2011. J'ai décroché un BTS force de vente. je suis sortie major de promotion. Durant cette formation j'ai eu l'opportunité de faire un stage de 5 mois en agence d'emploi.(Manpower) J'ai découvert un métier qui me plait et un univers dans lequel je me suis sentie vraiment à l'aise et où j'ai eu plaisir à m'investir.

Par la suite j'ai décroché un CDD de 9 mois au sein du pôle emploi de Cholet en tant que conseillère à l'emploi. L’expérience a été vraiment très enrichissante pour moi. je souhaite aujourd'hui continuer à axer mes recherches d'emploi dans le domaine du social, du placement des personnes........





Mes compétences :

Organisée