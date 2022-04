Christelle HOUNIE

Après 20 années d’expérience dans de domaine de gestion commerciale et comptable d’une entreprise, j’ai souhaité me professionnaliser dans le domaine de la gestion sociale des salariés.

Je suis rigoureuse, réactive, méthodique et résistante au stress, qualités essentielles pour occuper ce poste.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Déclaration d'embauche

Gestion de la formation

Facturation

Relation fournisseurs

Contrat de travail

Droit du travail

Déclarations sociales et fiscales

Paie

Comptabilité générale

Suivi commercial et administratif