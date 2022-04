Christelle HUCK

Bonjour et bienvenue,





Merci pour votre intérêt. Au plaisir d'échanger à propos de nos expériences, nos projets, nos visions.



"Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin." Proverbe africain.







Je suis une personne avec des "antennes" branchées en permanence.



Je cherche l'extra dans l'ordinaire.



De nature très curieuse, j'aime capter les signaux faibles. Cela me tient à cœur de développer mon



intuition, d'affiner mon écoute.



J'aime penser hors cadre, prendre des idées d'un domaine et les adapter dans un autre.







Par ailleurs, je suis une croqueuse de livres sur des sujets comme l'entrepreneuriat, le management, la



créativité, l'intuition,... J'y puise des idées, de l'inspiration à mettre en pratique, sinon c'est inutile.



Une autre grande source d'inspiration pour moi : les conférences TED. Leur mission ?



Propager des idées qui valent la peine d'être diffusées ("ideas worth spreading") !







Du « Parcours de la Main d’Or » (en cours), formation en massage de bien-être à l’ESI à Paris, école



agréée par la FFMBE, j’en retiens :





-l’apprentissage de l’art du toucher dans toute sa noblesse,





-l’exigence de la bonne posture, de la respiration adéquate, de l’ancrage au sol, de la fluidité du



mouvement, du geste juste, de l’écoute de la personne massée,





-le développement de l’intuition et de la créativité.







Et bientôt, la naissance d'une entreprise (en gestation pour l'instant) !







Sinon, pour mon équilibre personnel et professionnel, je pratique très régulièrement le Pilates.



Les postures favorisent :





-le centrage,





-l'ancrage,





-l'auto-grandissement,





-la conscience du mouvement.





Après une séance de Pilates, les idées afflux en nombre et en qualité.



Mon corps et ma tête sont dynamisés. Je me sens prête pour l'action.







Je partage avec vous le nom des personnes qui m'inspirent par leurs actions, leur volonté d'aller



toujours plus loin, leur enthousiasme :





-Eve Chegaray : coach en communication, spécialiste des enjeux des entrepreneurs, animatice de



tables rondes et conventions d'entreprises.C'est une dénicheuse de talents pour la BFM Académie.





-Tristan Lecomte : fondateur et dirigeant de Pur Projet, collectif qui accompagne les entreprises dans



l'intégration de la problématique du climat au coeur de leur raison d'être et de leurs métiers.





-Florence Servan-Schreiber, professeur de bonheur, conférencière, formatrice et journaliste,



Elle anime des "Ateliers d'inspiration au bonheur".





-Maud Fontenoy : en 2003, âgée de 25 ans, elle était la première femme à traverser l'Atlantique à la



rame.





Et bien d'autres encore.







Et pour finir, voici ma sélection de citations :





-"Ne jamais oublier de faire passer l’essentiel avant l’important." Edgar Morin





- "Un bon archer atteint la cible avant même d’avoir tiré." Zhao Buzhi, philosophe chinois du XIème siècle





-"On a déjà pensé à tout. Le problème, c’est d’y penser à nouveau." Johan Von Goethe.





-"La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent" Albert Einstein





-"Tout ce qui peut être imaginé est réel." Pablo Picasso









Mes compétences :

Marketing produit

Communication

Qualité produit

Rédaction de contenus web