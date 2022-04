Béatrice REYNIER

Bonjour ! et, bienvenue ! Je vous remercie pour votre visite et votre curiosité.



Mes 25 années d'expérience artistique et pédagogique dans le domaine des arts corporels et du film documentaire et pédagogique me conduisent aujourd'hui à lancer un portail dédié au Qi gong : qigong-tv.com , à proposer et à former à "la pédagogie du Qi Gong, ou l'éthique de l'enseignant" et à "Gérer le stress avec le Qi Gong" .



qigong-tv.com, est site culturel et éducatif dédié à la pratique du Qi Gong et de ses disciplines sœurs (cours de Qi Gong à domicile en ligne avec un éventail de professeurs et de techniques dont la liste est non exhaustive) des reportages vidéos inédits, des chroniques écrites par des experts des arts énergétiques chinois, un calendrier des manifestations culturelles et un calendrier des stages de Qi Gong (postés par les enseignants).



Je suis depuis Décembre 2009 Diplômée d’État de La Jeunesse , de l’Éducation et du Sport, Arts Énergétiques et Martiaux Chinois « perfectionnement sportif » Mention Qi Gong.Par passion de la vie, je suis aussi auteur réalisateur de films documentaires pour la télévision et de DVD didactiques de disciplines de bien-être. J'ai débuté ma vie professionnelle comme danseuse chorégraphe professeur de danse contemporaine et africaine. Je suis toujours danseuse Buto.



Parcours:

Pendant mes 10 premières années d’activité professionnelle, je suis danseuse - chorégraphe ( Compagnie Bernard Lubat, Collectif 2E 2M , Urban Sax , Pierre Vassiliu…). Je fonde ma compagnie de danse contemporaine réalisant une douzaine de spectacles subventionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication. J’enseigne la danse contemporaine, la danse africaine et le stretching dans des associations et des clubs de fitness, pour des adultes amateurs et professionnels.



Je passe du corps en mouvement à l’image en mouvement, en tant qu’auteur réalisateur de film en travaillant avec Patrick Reynier, réalisateur et monteur. Depuis plus de 15 ans, nous réalisons des films documentaires pour la télévision, des courts métrages, des Vidéo Danse.



Après avoir passé une grande partie de ma vie à tenter de façonner mon corps en œuvre d’art, je choisis d’explorer mes jardins intérieurs pour espérer un jour en faire une oasis de paix.

C’est ainsi que je me tourne vers le Qi Gong en particulier et d’autres approches occidentales d’épanouissement personnel dont je deviens praticien (Sophrologue diplômée et praticien en respiration consciente). Je reçois en individuel sur RDV.



Je me forme en Qi Gong auprès d’Instituts professionnels de maître Jian Liujun et du Dr Lui Dong.



Sur ce chemin, nous rencontrons un éditeur spécialisé dans des programmes didactiques pour le grand public de disciplines corporelles et sportives. C’est pour moi l’occasion de mettre à contribution mes 25 années d’expérience pédagogique dans la conception de DVD interactifs pour s’entrainer chez soi, et, dans l’écriture des explications techniques des disciplines de ces films. L’éditeur nous a confié depuis une dizaine d’année la réalisation de 15 DVD Haut de Gamme de son catalogue dont 5 en Qi Gong, (3 avec moi comme enseignante).



Aujourd'hui, Qi Gong TV représente le fruit de tout mon cheminement porté par la passion et un idéal humaniste. J'en suis co-créateur avec Patrick Reynier qui s'occupe de toute l'interface et des productions vidéos en HD. C'est en tant que rédacteur en chef et directeur pédagogique que je me destine à présent à développer au travers de ce site une dynamique dans la communauté qui permette à chacun, du novice au professionnel, du curieux à celui engagé sur La Voie, d'enrichir sa culture autour des arts énergétiques chinois et de cheminer vers l'autonomie avec les cours à domicile.



