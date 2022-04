Sophrologue & Formatrice j'accompagne les personnes selon un même axe : être autonome, avoir confiance et être acteur de sa vie professionnelle et personnelle.



En tant que sophrologue j'interviens régulièrement auprès d'enfants (pour gérer la pression scolaire, les angoisses, les peurs, améliorer sa concentration) et/ou d'adultes (adaptation au changement : retraite, changement ou perte d'emploi, gestion du stress, sommeil, maladie, deuil...).

J'interviens, en séance individuelle, soit à domicile, soit dans mon cabinet de Vitry-sur-Seine.



En qualité de formatrice, j'accompagne les personnes en reconversion professionnelle sur leurs compétences transversales (français et mathématique) mais également sur leur posture et projet professionnel. Toute ma pédagogie est tournée autour de leur projet, pour leur donner confiance et assurance dans leur futur métier.



Au plaisir de vous rencontrer.



Christelle GAMBA

Tél. 06 40 45 65 53

christellegamba@gmail.com



Mes compétences :

Ecoute

Adaptabilité

Gestion du stress

Bienveillance

Assistance administrative

Autonomie professionnelle

Gestion de la relation client

Accompagnement individuel

Sophrologue

Pédagogie