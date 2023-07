Laurence BOUILLON

Préparatrice en Pharmacie d'officine de formation, (diplômé de 2003), j'ai acquis une riche expérience en terme de cosmétique, de médication familiale, de matériel médical et de nutrition...celle-ci accompagnée de fomations, de techniques de vente, d'animations commerciales, de merchandising et de conseils associés.



Cette formation pluridisciplinaire m'a permis d'être recruté chez un prestatire de service spécialisé dans le maintien médicalisé à domicile.

Dans un premier temps, en charge du suivi de clientèle sur le secteur Basse Normandie et après un fort travail de fidélisation, je me suis vu confié la mise en place d'un nouveau secteur commercial, la Picardie, de ce fait mon activité fût de la prospection pure.



Après 2 années d'expérience chez ce prestataire, j'ai intègrè un Groupement Pharmaceutique National.

En poste en région PACA, j'avais en charge le développement commercial (augmentation de la DN et dév. du CA) division médicament générique et matériel médical.



Par la suite,j'ai développé mes compétences au sein des laboratoires Expanscience division Nutraceutique, au poste de délépguée pharmaceutique sur la région PACA.



Depuis mars 2010, j'ai intégré le Laboratoire Therascience au titre de déléguée medicale en région nord ouest pour y développer notre gamme de nutrition / minceur et bien-être auprèss du corps médical.



Une opportunité: Consultante en recrutement entre avril et septembre 2011 chez Page Personnel Groupe Michael Page Division Santé.



Septembre 2011: déménagement pour raison personnelle.



Janvier 2012 : Conseillère pédagogique chez Santé Service Formation



Avril 2016 : déménagement poursuivie de conjoints sur lîle de la Réunion et formatrice en micro nutrition pour le distributeur Sanisco gamme Pileje