Christelle HUYGHE

Le Kinésiologue accompagne la personne au bien-être pour qu'elle atteigne l'objectif qu'elle s'est donnée.

La Kinésiologie est une méthode d'éducation à la santé concernant aussi bien la qualité de vie et l'hygiène, le bien-être et le développement du potentiel humain.

C'est une méthode adaptée à tous : bébé, enfants, adultes.



- pour retrouver de l'énergie

- pour améliorer ses performances

- pour libérer les tensions

- pour apprendre, comprendre et mémoriser plus facilement



Mes compétences :

Burn out

communicative

Empathie

Massage

Massage en entreprise

Organisée

Qualité

Qualité de vie au travail