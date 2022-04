Sylvain MOUTIER

J'entame en 2000 ma carrière professionnelle en tant que graphiste/créatif à l'agence Corporate de Mc Cann (Levallois Perret). J'y réalise des campagnes presse et éditions d'entreprise pour des clients tels que Whirlpool, Sernam, Mustella, Smoby…



En 2002, je passe directeur artistique chez JWT (Levallois Perret) pour la création d'identité visuelle, éditions B to B et B to C et presse spécialisée. Les principaux clients sont Geodis, Continental, Orange, Seb, Lipton, Majorette, ING Direct, Tefal…



De 2005 à 2013, j'intègre l'agence Point Virgule (Compiègne) où je dirige le studio de création. Je manage une équipe de 5 personnes qui conçoit PLV, packaging, campagne presse et affichage, identité visuelle, site web, e-mailing… Les références clients : BP, Banque Populaire Rives de Paris, Honeywell, Massey Ferguson, Gilson, Allianz, Weldom, Point vert, Château de la Tour, Conseil Général de l'Oise, R-M, Keolis, Bourrelier éducation…



Le 1er octobre 2013, je fonde mon agence de communication, Woiza, et mets à profit toute mon expérience et dynamisme pour la grande satisfaction de mes clients. Plus d'infos surArray



