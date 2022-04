Christelle JACQUELINE

De formation niveau bac (G3 techniques commerciales), j'ai commencé à travailler en tant qu'hôtesse d'accueil / standardiste dans des agences de communication et de publicité sur Paris.



Intéressée depuis plusieurs années par les professions du droit, je me suis rapidement réorientée vers le métier de secrétaire juridique que j'ai exercé auprès d'un Mandataire Judiciaire, en cabinet d'Expertise Comptable et auprès d'un Avocat spécialisé en Droit des Affaires et des Sociétés (ancien Conseiller Juridique).



Souhaitant évoluer, motivée et dynamique, je fais cette année ma rentrée en licence de droit à l'Université Paris 1 de Panthéon-Sorbonne via le CAVEJ.