Christelle JAFFRET

Bonjour,



je suis chargée de commercialiser des produits auprès de commerçants et artisans comme les menuisiers, les charpentiers, les agenceurs, les cuisinistes, les décorateurs, les tapissiers... comme l'outillage manuel, portatif, des visses, de la boulonneries, des produits liés à l'agencement (serrures, fermes portes, cylindres, coulisses, poignées...).



Le métier de VRP, est un investissement sur du long terme, il faut créer, développer un secteur, fidéliser sa clientèle...



Je travaille du lundi au vendredi.



Je dois rendre des comptes tous les soirs (rapports journaliers, créer des promotions, établir des offres et des devis...)



Le vendeur rencontre beaucoup de personnes, et va à la rencontre des gens.



Ce métier est basé sur le relationnel, la confiance, et la persévérance.



Mes compétences :

Persévérante

Pugnacité

Relationnel