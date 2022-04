Christelle JALOVEC

Spécialisée dans la fabrication de Bougies naturelles parfumées, j'ai créé la marque petite Parisienne en novembre 2014.

La cire et les mèches sont 100% végétales, les senteurs issues de Naturel sont garanties sans phtalate ni produit cancérigène.

Aujourd'hui, je souhaiterais développer l'implantation de la marque en France et à l'International dans des boutiques de qualité, sensibles à la décoration et ayant une démarche éco responsable.

Aussi, je recherche des partenaires de confiance.

Je vous invite à découvrir mon univers sur



Mes compétences :

Anglais

Capacité d'adaptation

Commerciales

Ecoute

Esprit d'équipe

International

Internet

Microsoft Pack Office

Mobilité

Négociations

Négociations commerciales

Relationnel

Sens de l'écoute

sens du relationnel

Service à la clientèle

synthetiser

Vente