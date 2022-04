Christelle JEGOU

Je travaille depuis 2000 pour la société CHIMEC, basée à Rome. J’ai pour mission le développement des ventes de traitements chimiques pour l’Industrie Pétrolière et la Pétrochimie, sur le marché Suisse.

Je travaille en étroite collaboration avec le département technique de ma société pour répondre aux appels d'offre, pour apporter des solutions techniques à nos clients et pour la mise en place de nouveaux projets.

Je suis également chargée de l'assistance technique sur divers sites industriels en France et en Suisse.



Fortement sensibilisée par les aspects Sécurité et Qualité, je suis correspondante MASE (Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises) pour ma société.



Mes compétences :

Biocarburants

Carburants

Commercial

génie chimique

HSE

Lubrifiants

MASE

Pétrochimie

pétrole

Procédés industriels

Raffinage

SSE

Technico commercial

Traitement des eaux

Traitement des eaux industrielles

Ingénierie

Norme HSE

Gestion de projet

Energie

Management