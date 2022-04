Christelle JOLIVET-LEGENDRE

Avec une expérience de treize ans dans la communication interne et externe, mon activité est spécialisée autour de trois pôles majeurs :



- l'organisation de manifestations

- la création de supports de communication print et web

- les relations presse



Références : AREVA, Groupe HEC, ESCP Europe, Crédit Agricole, Agence Le Jeudi, Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Mairie de Courbevoie, Mairie de Nanterre



Mes secteurs de prédilection sont l'énergie et plus particulièrement les Enr, les services à la personne, la formation, le bio



Ancienne présidente de crèche parentale, j'ai une expérience de trois ans dans la gestion de structures d'accueil de la petite enfance : Trésorerie, établissement et suivi des budgets, recrutement, management du personnel, relation avec les organismes extérieurs.



Mes compétences :

Énergies renouvelables