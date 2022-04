Christelle JOLLY

Très intéressée par le domaine des ressources humaines, à l'écoute du changement, j'ai su développer ma polyvalence et mes compétences comme généraliste RH dans une organisation multi-sites grâce à ma capacité d'écoute, d'analyse et de bienveillance. Mon projet est d'accompagner une Direction au sein d'une structure de plus grande importance sur Angers ou Nantes en contribuant au développement et l'évolution de ses Ressources humaines.

Investie, rigoureuse, je sais m’adapter rapidement à toutes situations et être force de propositions.

Je reste à l'écoute de toutes propositions.



Mes compétences :

Administration des ventes

Gestion des ressources humaines

Microsoft Office

ATHENEO

Sage ERP X3

Gestion de la formation

Encadrement

Ciel Paye

Paie