Christelle JOSSE

Je travaille dans les prestations de services Marketing Direct depuis plus de 15 ans. Je conseille les annonceurs et propose des solutions PRM et CRM BtoC sur tous les supports et avec les dernières technologies disponibles : emailing / mailing / SMS / télémarketing / Display avec ou sans RTB / Big Data / Retargeting et DMP ... Que ce soit en accompagnement stratégique de prospection (ciblage, location de fichiers, scores) ou en fidélisation (profiling, scoring, segmentation de base de données).



Mes compétences :

Datamining

Marketing opérationnel

Marketing direct

CRM/ Bases de données

Marketing relationnel

PRM

CRM

Marketing

Base de données

Display Advertising

Marketing multicanal

Mailing

Email marketing

Gestion de projet

Emailing