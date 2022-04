Christelle KONATE

Vous avez besoin d'aide administrative pour vos projets, pour vos activités, pour votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter !

Activité en télétravail ou sur site (Rouen et son agglomération)

Auto entreprise : facturation directe de la prestation, à l'heure, et aucune charge pour vous !

Aucun engagement. Activité à la demande, selon vos besoins.



Donc si vous voulez

- être assister administrativement dans le domaine du commercial, culturel, communication, administration des ventes..,

- de l'aide dans votre secrétariat courant

- mettre en place ou analyser des tableaux de bords

- de l'aide dans le montage de dossiers administratifs (ex: appel d'offres, création de projet....)

- des présentations powerpoint pour vos réunions

- gérer l'organisation d'évènement, etc....



je suis à votre disposition.

Confidentialité et rigueur assurée.

A votre service.



Mes compétences :

Coordination de projets

Microsoft Excel