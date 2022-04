Christelle LAGARDE

MES OBJECTIFS :

Mettre en place une communication efficace et adaptée au public ciblé.

Élaborer sans cesse de nouveaux projets et de nouveaux outils de communication.

Travailler sur la visibilité et la notoriété institutionnelle.



MES PUBICS :

Les jeunes, les entreprises, les institutions, les salariés



MES COMPETENCES:

Conduite de projet, notamment de refonte de sites web NTIC : réseau sociaux, blog, flascode, etc

Capacités rédactionnelles

Veille d’information

Conception et/ou suivi de supports de communication



Mes compétences :

Communication

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

NTIC

Projet web

Réseau social

Web