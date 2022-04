Rééducation fonctionnelle articulaire et neurologique

Rééducation périnéale

Kinésithérapie pédiatrique

Drainage lymphatique

Kinésithérapie du sport

Cicatrice

Fasciatherapie

Anti cellulit



Mes compétences :

Rééducation périnéale

Kinésithérapie du sport

Rééducation pédiatrique

Anti-cellulite

Drainage lymphatique

Massage thaïlandais et balinais

Rééducation articulaire et neurologique

Rééducation