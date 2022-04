Christelle LAURENT

Après quinze années dans des grands groupes (CARREFOUR, ETAM), je décide d'accompagner des marques premium en plein développement ou en phase de repositionnement.



3 compétences-clés définissent mon parcours:

- La création, optimisation et gestion de réseaux: création du réseau SMARTBOX (10 points de vente ouverts en 1an); relance de l'activité retail chez CHACOK (+30% de CA en 2 ans); animation et gestion de 50 boutiques en Europe (NITYA).

- Le merchandising: définition de politique merchandising pour 350 points de vente en France; déploiement dans trois pays européens et en Chine.

- Le management d'équipes commerciales: 4 directions régionales en management direct et 1000 points de vente en management fonctionnel à l'échelon européen.



Mon esprit entrepreneurial, mon autonomie et ma polyvalence complètent ces compétences et me permettent d'exprimer mon expertise avec le plus grand sérieux et la meilleure efficacité.











Mes compétences :

Marketing opérationnel

Distribution spécialisée

Direction des ventes

Management

Direction commerciale

Mode

Merchandising

Textile

Grande distribution

Décoration intérieure

Identité visuelle