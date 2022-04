Christelle LAVERSIN

Depuis onze ans, j'exerce la profession d'assistante administrative et logistique au sein d’une entreprise spécialisée dans le matériel médical.



Ma première expérience de technicienne d'exploitation logistique m'a permis d'acquérir les compétences professionnelles indispensables à l'exercice de ce métier et de maîtriser les différentes étapes des flux logistiques de l’accueil téléphonique du client jusqu’à l’expédition des commandes.



Je suis également l’interface indispensable entre les agents de liaison, la société, les commerciaux et les clients basés dans toute la France et les Dom-Tom.



Rigoureuse, dynamique et assidue, je travaille dans le respect des délais impartis avec toujours à l’esprit la satisfaction du client.



Mes compétences professionnelles :



Accueil téléphonique

Gérer les enregistrements de demandes d’investissements

Établir des devis et facturer le matériel

Saisir et préparer les commandes par ordre de traitement

Réceptionner, identifier et contrôler les retours de matériel

Coordonner et contrôler les opérations logistiques de réception, expédition et livraison du service dépôt

Planifier par roulement l'activité des techniciens logistiques du service dépôt (3 personnes)

Organiser en cas de besoin la répartition des emplacements de stockage sur le site

Gestion et optimisation des stocks

Informer les commerciaux sur le traitement et le suivi des commandes



Compétences informatiques :

NAVISION - SAP (MBP) – WORD – EXCEL









Mes compétences :

SAP

Navision

Microsoft Word

Microsoft Excel