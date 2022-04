Cyril FENIOUX

Titulaire d'un BTS en Commerce International, j'ai d'abord travaillé comme consultant export auprès des Laboratoires Fenioux (phytothérapie - complément alimentaire ) pendant 2 ans avant de prendre la direction de la filiale du Bénélux basée à Bruxelles, et ce durant 4 ans.

Cette expérience m'a permis de dévelloper un certain sens de l'organisation, de la gestion d'une entreprise ainsi que du managment, tout en me permettant de rester au contact direct avec la vente.



Depuis 2007, je travaille pour Synthes (traumatologie - orthopédie ) en tant que Responsable Commercial sur la Région Auvergne et une partie du Limousin.

Formations aux méthodes de Ventes et de négociation - PSS et PSN - délivrées par Achieve Global.

Ma vision du Cross-Selling avec les autres division du groupe Depuy-Synthes ainsi que la connaissance des circuits décisionnels tant en public qu'en privé m'ont permis de réaliser et dépasse mes objectifs tout en me permettant de m'inscrire dans une relation de partenaires avec la clientèle.



Mes compétences :

Vente

Santé

Relationnel