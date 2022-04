Christelle LAVILLE

Femme active, à double casquette, je me décrirais comme assistante de gestion administrative et commerciale.



Rigoureuse et attentive, j'essaie de mener à bien les projets qui me sont confiés.



Je m'efforce d'accomplir mes tâches de travail, dans un délais imparti.



Mon dynamisme et ma discrétion sont généralement reconnus et très appréciés dans ma vie professionnelle et personnelle.



Mes compétences :

Maitrise des tâches courantes de secrétariat

Gestion Administratif (saisie courrier, mise à jou

Gestion des stocks

Pack office

Vente et conseil

Veille informationnelle