Christelle LE BELLER

14 ans d'expérience dans les ressources humaines et le droit social



Mon métier :

Assurer la gestion des ressources humaines pour le compte de nos clients dans les domaines suivantes :



Administration du Personnel

-Réalisation des contrats de travail et avenants aux contrats de travail,

-Conseil aux employeurs sur la réglementation du travail,

-Réalisation des procédures disciplinaires,

- Supervision de la paie



Ressources Humaines

-Rédaction d’accord d’entreprise (accord sur le temps de travail, accord sénior, accord d’intéressement, accord de substitution/d’harmonisation suite aux transferts de personnel...),

- Sécurisation, optimisation de la durée du travail,

-Mise en place du plan de formation,

-Mise en place et développement des entretiens annuels d’évaluation et de fiche de poste.



Relations sociales

-Veille permanente en matière du droit du travail,

-Mise en place et suivi des IRP ( DP, CE, CHSCT),

-Rédaction des notes d’information sociales,

-Participe aux négociations de branche avec les partenaires sociaux : salaire, formation, prévoyance…..

-Animation des équipes chargées de la paie,



Mais aussi auditeur social

-Audit du cycle social

-Conformité et sécurisation de la paie et de la gestion sociale (IRP, documents obligatoires,..),

-Missions d’optimisation de la masse salariale, de la durée du travail,…

-Audit de fusion/acquisition et suivi du transfert de personnel,

-Mission d’optimisation du service social (redéfinition des postes, fonctions, mise en place des outils informatiques paie et GRH..).





Formateur paie et gestion sociale auprès de l’organisme de formation agréé du cabinet,

- Public : Gestionnaire Paie, Responsable RH, Dirigeant,

- Session de 10 à 30 personnes,

- Création des supports de formation.



Mes compétences :

Formatrice

Conseil en gestion sociale

Auditeur social

Gestionnaire de paie