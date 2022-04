Christelle LE BORGNE

Professionnelle du secteur de la distribution depuis plus de 10 ans, j'ai développé mon expérience en contrôle de gestion et en management dans un environnement retail international.

A travers la réalisation de nouveaux projets, la mise en place et le développement de réseaux physique et de vente en ligne et le pilotage de ces activités, j'ai su me positionner en business-partner au sein de l'entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Business Objects

Colombus

E-commerce

Consolidation

Hyperion Financial Management

As400

Audit interne

Budget et Controlling

CODA