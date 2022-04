Christelle LE GARREC

Mon parcours professionnel s'inscrit depuis 15 ans au sein du secteur bancaire et financier.

Un environnement passionnant, évolutif, et riche de nombreuses rencontres.

Ainsi au travers de mes diverses mobilités fonctionnelles et géographiques, j'ai eu l'opportunité d'acquérir des connaissances et des

compétences tant en matière de :

* management / animation

* développement de portefeuille/ gestion de clientèles patrimoniales

* techniques de commercialisation, approche globale

* gestion des risques...

Autonome, volontaire, commerciale, j'apprécie instaurer un relationnel durable, créer un climat de confiance et de bonne entente pour de belles réussites collectives.



Mes compétences :

épargne

gestion

fiscalité

banque

finance

bourse

manager

crédit immobilier

Patrimoine

Droit matrimonial

Droit successoral

Assurances