Christelle LE MEUR

Pilotage et gestion de l'Outsourcing

Gestion de projets

Conseil et support en utilisation d'une application numérique



Management d'équipes (6 à 10 personnes pluri-socioculturelles)

Création & gestion de supports de travail, de dossiers administratifs et comptables

Gestion commerciale

Gestion de conflits

Formation des équipes

Organisation & animation de réunions, d'événements

Suivi budgétaire, reporting



3 valeurs clefs :

L'engagement collaboratif, la bienveillance, l'audace



"Soft-skills" :

Autodidacte, polyvalente, rigoureuse, organisée, dynamique, communicative, capacité à travailler en autonomie, facilité d'adaptation, de compréhension, empathie, sens de l'écoute ...



***************************************

Outsourcing management

Project management

Consulting in digital using of an application



Team management (6 to 10 multi-cultural people)

Creation & management of work supports, administrative and accounting files

Sales management

Conflict management

Team training

Organisation & animation of meetings, events

Budget monitoring, reporting



Three key values :

Teamwork commitment, kindness, boldness



Soft-skills :

Self-teacher, multi-skill, rigorous, organized, dynamic, communicative, ability to work in autonomy, to adapt and understand easily, empathy, listening skills, ...



Mes compétences :

Revenue management

Secrétariat

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Gestion hôtelière

Service client

Autodidacte

Management opérationnel

Empathie

Autonomie professionnelle

Rigueur

Organisation du travail

Sens du contact