Christelle LEBAS

J'habite à Calais depuis décembre 2009, j'ai trouvé une vacation dans 2 collèges de Calais mais la situation y étant trop insupportable, je n'ai pa pu poursuivre et depuis je cherche un poste où je pourrai parler un maximum anglais. J'avais trouvé un poste de formatrice en anglais au cfa de Marck pour l'instant terminé. J'ai bien envie d'expérimenter le travail de réceptionniste d'un hôtel ou être agent d'accueil ou tout opportunité traductrice, interprète, responsable caisse en magasin, employée polyvalent libre service avec anglophones,, médiatrice linguistique... Si vous pouviez me proposer travail, stage, formation dans la région Haut de France, je serais très intéressée.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Pédagogie

Informatique

Enseignement

Gestion des priorités

Sens du contact

Conscience professionnelle

Accueil physique et téléphonique