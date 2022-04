Christelle LEBEAUPIN

Au cours de ces 10 dernières années, j’ai contribué activement, en étroite collaboration avec le comité de Direction, à la croissance exponentielle de la filiale française. L’accomplissement de nouveaux challenges est un atout majeur de ma réussite professionnelle et le moteur du développement de ma carrière. La maitrise de la langue Anglaise me permet d’exercer au quotidien mes fonctions en rapport avec le groupe.



Mes compétences :

Reporting financier

SAP

SAP QM CA

Paye/Prsi

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Excel

International Financial Reporting

Hyperion

Forecasting

Business Objects