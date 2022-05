Sebastien LAGNY

Employe libre service

adjoint de rayon

employe logistique

patissier chocolatier glacier confisseur traiteur



a ete benevole comme secretaire d une association (contre l homophobie et toutes descriminations ainsi que de prevention sur les maladies sexeuellement transmissibles)

et actuellement je pose comme modèle nu aux beaux arts



en extra uniquement : restauration , bar , serveur ,annimation karaoke ,annimation mariage et autres avec un dj ,pendant pres de 15 ans



Mes compétences :

Sculpture comme model

Peinture comme model

Dessin comme model