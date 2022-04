Christelle LEBOUCHARD

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE POLYVALENTE

20 ANS D’EXPERIENCE EN FRANCE ET A L’ETRANGER

AU SEIN DU MINISTERE DES ARMEES



Mes compétences :

- Gestion des dossiers administratifs du personnel

- Assister une équipe dans l’organisation de ses a

- Assurer l’administration des achats et leurs sui

- Assurer l’administration du personnel

- Produire des documents professionnels courants

Secrétariat

- Assurer la communication écrite et orale des inf