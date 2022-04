Christelle LECLERC

Je possède une expérience de 16 ans dans la visite médicale avec la prospection et la fidélisation d'un portefeuille de 200 médecins généralistes, de cardiologues, de gynécologues et de rhumatologues. Durant ces années, j'ai assuré la promotion de différents produits en cardiologie, en diabétologie mais aussi en rhumatologie et gynécologie. J'ai participé au lancement de 2 produits en cardiologie et de 2 produits en diabétologie. J'ai aussi participé à la formation des équipes officinales sur la prise en charge au quotidien de l'hypertension.

J'ai l'habitude de travailler dans un milieu extrèmement ce qui m'a conduit à développer ma force de conviction et mes capacités de négociation que j'aimerais mettre au service d'un laboratoire dynamique. Je suis ouverte a toute aire thérapeutique.Je sais faire preuve d'adaptabilité en fonction des priorités sectorielles. Je suis dynamique et digne de confiance pour relever les challenges que l'on me confiera.

J'ai bien sûr acquis des compétences importantes dans la planification de mon activité et dans l'établissement d'un plan d'action en corrélation avec l'analyse de mes résultats chiffrés.



Mes compétences :

Planification

Fidélisation client

Ciblage prospects

Prospection

Communication

Analyse de données

Analyse des besoins

Adaptabilité

Flexibilité

Cardiologie

Industrie pharmaceutique

Persuasion

Click pharma

Teams MI / CRM