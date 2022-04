Christelle LEFEVRE

Mes compétences :



-Développement commercial en B to B

-suivi et développement commercial

-Management des équipes commerciales et de production.

-Suivi et développement commercial

-Organisation des équipes

-Gestion des achats





-13 ans d'expérience en temps que responsable commercial en alimentation animale

-10 ans d'expérience en industrie laitière



Mes compétences :

Agroalimentaire

Achats

Commerce

Management