Christelle LEGROS

La satisfaction que m'apporte le poste de contrôleur de gestion opérationnel est d'être le pivot entre les différentes divisions d'une entité.



Durant mon parcours professionnel, j’ai pu, par mon suivi opérationnel et financier, ainsi que mes analyses et commentaires, apporter un réel support dans le pilotage de différentes activités telles que le BTP, l’automobile et la logistique.



Mon esprit d'analyse et de synthèse sont des points forts afin de communiquer, auprès de la direction, les alertes et les actions à mettre en place pour maintenir une rentabilité financière.



Mes onze années d’expériences m’ont permis de développer une certaine polyvalence entre l’audit, l’analyse des performances, le déploiement d’un ERP et de procédures ainsi que la gestion de projets.



Je vous propose donc de découvrir mon cursus professionnel afin que vous ayez une vision de mon expérience professionnelle.



Mes compétences :

Navision

Audit

Visual Basic for Applications

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Consolidations

Business Objects