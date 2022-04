Christelle LEGROS

Bonjour,

A la recherche d'un emploi, je me permets de vous faire parvenir ma candidature spontanée, dynamique et motivée, je me tiens à votre disposition pour tout entretien à votre convenance afin de vous faire part de mes différentes connaissances et mes motiations à intégrer votre société.

Cordialement,

Mme Legros.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel