Christelle LEGROS

Riche de 11 années d'expérience professionnelle, mon parcours au sein d’un périmètre multi-sites et multi-activités me permet de disposer de compétences variées et m’apporte une vision globale et transversale de l'entreprise.



Rigoureuse et structurée je contribue à la pérennité des entreprises en les accompagnant au quotidien sur les activités suivantes : administration des ventes - gestion - qualité - formation - audit.



Mes compétences :

Démarche qualité

Contrôle de gestion

Audit interne

Formation