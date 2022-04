Christelle LEPLARD

Depuis 4 ans, je suis fabricante de jeux de société. Pendant 14 ans, j'ai travaillé dans le milieu éditorial scolaire, parascolaire, livres jeunesse, beaux livres et dictionnaires en collaboration avec les équipes éditoriales, conception en concertation avec les services marketing et les services de diffusion.

Maîtrise de la chaîne graphique et de fabrication livres, plv et documents promotionnels

PLV cartons/multimatériaux, ILV, catalogues, mailing... et maintenant de jeux de société.

Panel de fournisseurs, apport de solutions techniques, étude des prix, contrôle du rapport qualité/budget, gestion de la production (des fichiers au conditionnement).

Suivi du planning - optimisation des coûts - gestion du transport - contrôle qualité - mise aux normes en vigueur (jouets, sécurité...)



Mes compétences :

Communication

Édition

Marketing

PLV

Réactivité