Christelle LOEW

Expérience de la communication à 360° : analyse stratégique et polyvalence opérationnelle (événementiel, fidélisation, promotionnel, gestion de marque et print).

Maîtrise de la gestion de projets événementiels basée sur l'analyse des demandes, l'anticipation des besoins, la créativité, l'animation et la motivation des équipes dans le respect des plannings et des budgets.

Pratique confirmée du management : service de 7 personnes, plus de 50 personnes en mode projet.

Esprit d’équipe, sens des responsabilités, créativité et diplomatie.





Mes compétences :

Communication

Marketing

Gestion de projet

Management