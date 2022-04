Christelle LORENZI

Après 26 années d'assistanat, j'ai voulu tenter une autre expérience. L'opportunité d'être "commercial terrain" m'a été proposée et je me suis lançée... Après quelques mois et malgré tout l'intérêt de ce métier, je me suis rendu compte que je n'étais pas dans mon élément.

Je ne regrette absolument pas cette tentative, mais je dois reconnaître que je maitrise mieux le métier d'assistanat dans lequel je trouve une certaine plénitude.



Après quelques expériences professionnelles cahotiques, je viens enfin de trouver un emploi dans un domaine que je connais bien grâce à mes 10 ans de collaboration chez FAST CONCEPT CAR.

J'ai depuis le mois de mai retrouvé un monde autocariste, dans une structure agréable et chaleureuse auprès de vrais professionnels.

j'ai enfin retrouvé un épanouissement professionnel !!! et je viens de signer mon CDI !





Mes compétences :

Maitrise rédactionnelle

Discrétion

Rigueur

Organisation

Maitrise informatique