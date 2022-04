Issu d'une formation d'ingénieur ESTACA complétée par un Exécutif MBA CPA du groupe HEC, et après 30 ans dans les métiers du transport et de l’après-vente de constructeurs en tant que directeur technique puis directeur de site, je mets mes compétences au service de l’accompagnement d’entreprises.



OBJECTIF PROFESSIONNEL

Mettre à disposition d’entreprises, du milieu des Car et Bus ou de l’Automobile, mon expérience acquise et ma formation sur des besoins ponctuels ou des missions de durées variables.



MES DOMAINES D’ACTIONS:

• Accompagnement, aide ou sensibilisation dans l’approche d’une démarche qualité, sécurité et environnement.

• Analyse d’organisation, optimisation et développement des activités de service

• Définition et mise en place d’indicateurs clés.

• Formation sur les outils de constructeurs automobiles (Pièces, Garantie,…)

• Accompagnement à la mise en place de solutions de gestion informatisée

• Formation et optimisation d’utilisation des outils de gestion informatisée (DMS, GMAO)

• Accompagnement du personnel Après-Vente dans la conduite du changement

• Réalisation de dossiers pour l’acquisition d’attestations ou d’accréditions.

• Audits de standards de marques, audits de garantie.

Mon objectif est la réussite de vos projets et votre satisfaction



Mes coordonnées : Alain Charnavel Tel 06.45.69.16.47 Email alain.charnavel@gmail.com



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

ERP Automobile

Norme ISO 9001 V2008

Document unique

I'Car systems

Organisation et methodes de travail

Formation

Prévention des risques professionnels

Lean management

Gestion de la relation client

Audit

Dealer Management