Christelle LORENZOTTI

Après 25 ans dans l'univers médico-social, je m'oriente vers les Ressources Humaines car l'humain est important et que sans lui rien ne pourrait exister. C'est dans ces deux univers que s'est développée ma rigueur, ma capacité d'adaptation, mon sens de l'observation, l'écoute et l'accompagnement.



Suite à l'obtention d'un Master 2 Management Stratégique des Ressources Humaines et Performance Durable à l'IAE de Tours, je développe mon réseau professionnel et propose mon expérience et qualités professionnelles pour développer une collaboration intéressante, ouverte et constructive.



Parce que rien ne peut se faire seule......



A bientôt



Mes compétences :

Relationnel

Gestion des ressources humaines

gestion de temps

Adaptabilité

Gestion budgétaire

Management

Autonomie professionnelle

Rigueur

Psychopathologie

Évaluation des risques professionnels

Psychologie du travail

Sécurité au travail

Risques psycho sociaux

Accompagnement au changement