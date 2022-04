Christelle MAIA

Diplômée d'un MBA E-business et d'un master en marketing et performances commerciales. Active, je suis toujours à l'écoute des tendances web et des nouveautés qui entourent la toile.



Ci-dessous le détail de mes dernières expériences professionnelles:



Janvier 2012 - Customer Success Consultant - Tag Commander



Chargée de projet grands comptes

- Rencontre clients : réunion sur l’expression des besoins, compte rendu des besoins et mise en place du retro-planning

- Mise en place et suivi des étapes d'implémentation : création des documents d’échange, phases de recette du projet, configuration de l’interface

- Conseil et accompagnement des clients dans leur stratégie globale multicanale et multisupport : création de process

- Optimisation des stratégies de mesure existantes

- Intermédiaire entre les équipes marketing / IT clients et leurs prestataires techniques / Solutions

- Formation des équipes clients sur la prise en main de l'outil TMS, Deduplication, AMS, Privacy

- Support des équipes à l'outil Tag Commander

- Participation au RDV avant vente



Interne

- Interface avec les équipes fonctionnelles sur l'optimisation de l'outil Tag Commander

- Remontées des besoins et optimisation de l'outil au près des équipes internes





Avril - Décembre 2011 Chargée de Marketing et Développement Web - Hammerson



Animation des Ventes Flash :

- Shooting

- Mise en ligne

- Développement Web et Optimisation

- Communication

- Rencontre, suivi des partenaires

- Reporting et analyse des résultats



Animation des sites Web :

- Animation du contenu des sites Web et participation à l'évolution

- Pilotage d'un plan d'optimisation du référencement des sites Web

- Reporting et analyse

- Participation à la création d'une version mobile optimisée

- Recommandations et participation à la mise en place de nouveaux services





Animation des applications Iphone :

En collaboration avec la Directions de centre

- Mise à jour des offres et infos centres

- Accompagnement des directions du centre dans la prise en main de l'outil (back office - compréhension de l'application)

- Reporting des statistiques

- Recommandation et participation à l'enrichissement de l'application mobile (V2)



Veille :

- E.commerce

- M.commerce

- Mobilité





Sept2010 - Janv 2011 Assistante Web Marketing – Metro.fr



- Élaboration de fiches produits

- Valorisation de famille de produit

- Mise en place d’action marketing







2009 - 2010 Chef de produit Junior B to B - Pixmania Pro



Commerciale :



- Développement des ventes pour la mise en oeuvre de la stratégie merchandising, du trade marketing et du product management.

- Négociation en interne et en externe sur les quantités, les marges et le chiffre d’affaires généré.

- Reporting de vente journalier, et analyse des ventes.



Marketing Opérationnel :



- e-mailings : Mises en avant, choix des produits et des thématiques.

- Création, suivi et mise à jour des opérations promotionnelles des sites.

- Interface avec les différents services et/ou départements en interne.

Autres : Training – organisation et formation des business developers sur l’ensemble des produits High Tech.





2008-2009 Chargée de développement - Agence Algorythme Conseil



- Assistante chef de projet web (Newsletters et Site Internet)

- Gestion de portefeuilles clients

- Rencontre des clients et suivi

- Création d’outils d’aide à la vente et à la communication

- Prospection téléphonique





2006-2008 Assistante de Publicité - Editions BGM



- Vente d’espace publicitaire pour les petits et moyens comptes

- Réalisation et contrôle d’action de communication

Responsable des abonnements :

- En charge du portefeuille client

- Suivi des dossiers clients

- Promotion et prospection téléphonique



Mes compétences :

Marketing

Relationnel

E-commerce

communication

commercial

SEO