Christelle MARTINEZ (BARRÉ)

Mes compétences :

Communication interne

Communication externe

Communication événementielle

Stratégie de communication

Travail en milieu international

Anglais courant

Rédaction communiqués de presse & dossier de presse

Relations presse

Community management (utilisation hootsuite)

Gestion de projet (refonte site internet)

Administration sites internet (wordpress et joomla)

Création de contenus (print et web)

Création de visuels (canva)

Animation vie associative

Recherche de partenariats

Connaissance du monde de l'entreprise et du milieu associatif

Développement commercial

Création de produits

Service client

Management d'équipe (salaires et bénévoles)

Représentation salons professionnels (France et étranger)

Gestion administrative