Christian Alvarez.

Innovateur, polyvalent, déterminé, formé au pilotage commercial en B2B et B2C ainsi quaux stratégies du marketing classique et digital, je souhaite valoriser mon parcours professionnel atypique et riche dexpériences en prenant part à lactivité dune agence marketing et/ou de communication.





Jai obtenu en septembre 2021 une Certification de Responsable Marketing Digital combinée à une Certification DIGITT® qui toutes deux attestent de mes connaissances en stratégies de marketing digital dans lenvironnement numérique.





Je recherche activement un emploi auprès dune agence de marketing digital et/ou de communication prête à maccueillir pour parfaire mes acquis par une pratique exigeante et quotidienne. Sil vous semble difficile de me proposer un emploi immédiatement, Pôle Emploi est disposé à m'aider dans cette initiative en vous faisant bénéficier d'une PMSMP.





Il sagit dun stage dobservation, strictement encadré dun point de vue juridique et couvert par Pôle emploi. Lidéal serait que je puisse exercer au contact d'un Directeur Marketing expérimenté et de son équipe afin de pratiquer beaucoup pour être rapidement autonome, pour vous démontrer mes qualités, dans lespoir dobtenir un emploi définitif.





Je vous apporte les compétences suivantes :

# Je maîtrise le marketing fondamental et possède les méthodes commerciales. Cette spécificité me confère une vision stratégique transversale et globale, quelles que soient les problématiques et les organisations.

# Jai élaboré et conduit avec succès une stratégie marketing fondamental et digital de lancement dun logiciel B2B pour une startup spécialisée en E-commerce et membre de la French Tech.

# Je dispose dune expérience commerciale obtenue en B2C dans le domaine Banque et Assurance. Je sais interpréter les bilans comptables et je suis familiarisé avec les contingences commerciales.





Ma personnalité est un atout. Ajouté de mon caractère empathique et mon profil dinnovateur, mon parcours atypique fait la richesse de mes aptitudes théoriques et pratiques à prendre des initiatives et à manager des projets. Je vous invite à consulter ma page Linkedin.





Je vous prie dagréer lexpression de mes respectueuses salutations.





Christian Alvarez.

Email : christian.alvarez.emploi@gmail.com

Tél. : 06.65.96.96.30.

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/christian-alvarez-7734a936/

Indeed : https://my.indeed.com/resume